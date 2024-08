Een kijkje achter de schermen bij Schiphol

Vanaf volgende week dinsdag komt RTL met een nieuwe reeks afleveringen over Schiphol. De realityserie neemt een kijkje achter de schermen bij de Amsterdamse luchthaven.

In het programma volgt de crew van RTL een groep medewerkers die de luchthaven draaiende houden. Alles draait daarbij om toewijding en passie opdat de ploeg veilig en efficiënt te werk kan. “Schiphol Airport”, zoals de show heet, moet de toeschouwer een ‘uniek’ kijkje geven in het werk achter de schermen van het vliegveld, aldus Amsterdam Schiphol Airport. ‘Ze laten zien hoe ze ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Of het nu gaat om piekuren of onvoorziene omstandigheden, zij zorgen ervoor dat passagiers een vlekkeloze reiservaring hebben.’

“Schiphol Airport” is vanaf dinsdag 27 augustus elke week om 20:30 op RTL 5 te zien.

Trend

Het is niet de eerste keer dat een luchthaven op tv in beeld wordt gebracht. National Geographic Channel kwam in 2013 met drie seizoenen over de luchthaven van Dubai. Dat wakkerde een heuse trend aan. De vliegvelden bij Sydney, London (Heathrow), Los Angeles en zelfs een klein vliegveld in Alaska kregen allemaal hun eigen documentairereeks. Keer op keer weten de televisiemakers de luchthavens zo in beeld te brengen dat de tv-kijkende bankzitter een krachtig beeld krijgt hoe de vork in de steel zit op de geliefde reisknooppunten.

Bekijk hier de trailer van de nieuwe realityserie.