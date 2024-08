Lufthansa slaat terug na vertrek SAS

Na het eerdere verlies van SAS aan Air France-KLM gooit Lufthansa het nu over een andere boeg in Scandinavië. De Duitse maatschappij en Noorse airline Widerøe starten gezamenlijk met het uitvoeren van codeshare-vluchten.

De nieuwe toevoeging aan de Lufthansa Group zorgt voor een versterkte positie van Lufthansa in Scandinavië. Als onderdeel van de codeshare verbindt Lufthansa elf grote Noorse steden waaronder Bergen, Trondheim en Tromsø met haar eigen hubs in Frankfurt en München. Hiervandaan brengt de Duitse flag carrier passagiers verder naar 250 bestemmingen binnen haar eigen netwerk. Dat doet ze allemaal met een Widerøe-code.

Daartegenover staat dat Lufthansa haar eigen code op vluchten van Widerøe mag plakken. De laatstgenoemde beschikt over een extensief netwerk binnen Noorwegen en vliegt op een aantal bestemmingen binnen Europa. Geen enkele Nederlandse luchthaven staat op het lijstje. ‘We willen graag zo dicht mogelijk bij de voordeur komen als mogelijk, zeker voor Noorwegen,’ zei Flemming Nordestgaard, Regionaal Manager voor Noorwegen en Denemarken bij Lufthansa, tegenover aero.de. ‘In de afgelopen jaren hebben wij de capaciteit van de Lufthansa Group in de regio doen toenemen met 26 procent.’

De twee maatschappijen beginnen hun codeshare-samenwerking per 1 september. Dat is tevens de datum waarop SAS Star Alliance verlaat.

Opmars in het noorden

De aanvankelijke klap van het vertrek van SAS bij het samenwerkingsverband was groot. De Scandinavische maatschappij was betrokken bij de oprichting van de Star Alliance en zorgde ervoor dat Lufthansa de Noord-Europese markt domineerde. Toch is zij er redelijk in geslaagd haar stronghold te behouden. Lufthansa’s dochteronderneming Eurowings bezit tegenwoordig een eigen basis in Stockholm. Vanuit de Zweedse hoofdstad kan Lufthansa zelf de concurrentie aangaan met SAS. Een codeshare-samenwerking met Widerøe draagt enkel en alleen bij aan het versterken van de positie van de Duitsers in het noorden.