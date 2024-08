Transferhub Heathrow verliest aantrekkingskracht

Het registratieschema dat de Britse overheid invoerde voor passagiers die het Verenigd Koninkrijk betreden kost Heathrow Airport veel reizigers. Door de tien pond kostende elektronische reisautorisatie (ETA) is de Londense luchthaven nu al 90.000 passagiers misgelopen.

De ETA-registratie is verplicht voor alle reizigers die voet zetten op het Britse eiland. Dat betekent dat transferpassagiers diezelfde registratie moeten aanvragen; zelfs als zij het Verenigd Koninkrijk niet betreden. De tien pond zorgt ervoor dat reizigers wel verder kijken tijdens het boeken of ze zonder ETA ergens anders kunnen overstappen. Het programma is tot nu toe uitgerold naar de VAE, Qatar en vijf andere landen in het Midden-Oosten. Als dat ook voor EU-, EEA- en Zwitserse paspoorten gaat gelden, verwacht de Britse luchthaven nog veel meer misgelopen inkomsten.

‘Alhoewel Heathrow nieuwe routes en recordaantallen passagiers blijft aantrekken, tonen de laatste gegevens dat de introductie van de autorisatie ervoor heeft gezorgd dat Heathrow ruim negentig duizend passagiers is verloren. Dat geldt voor enkel de routes die van en naar de zeven landen binnen het programma,’ aldus de grootste Britste luchthaven vorige week tegenover aero.uk. ‘Dit is verschrikkelijk voor onze hub competitiveness, we smeken de overheid om het laten betalen van reizigers die overstappen opnieuw te bekijken. Elk klein beetje extra concurrentievermogen dat onze luchtvaart gegeven kan worden, zal de Britste economie in de toekomst belangrijke groei verzekeren.’