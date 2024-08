Vier United-vluchten richting Tokyo keren om

Zondag vertrokken vier vluchten van United Airlines vanuit verschillende plekken in de Verenigde Staten met bestemming Tokio. Toen de machines halverwege de Stille Oceaan waren barstte er een vulkaan uit in Kamchatka, Rusland. Deze volgde op een grote aardbeving met een kracht van 7.0 op de Schaal van Richter in de Stille Oceaan. De daaropvolgende uitbarsting was zo sterk dat de as tot vijfduizend meter hoog kwam en er een code rood werd afgegeven in de hele regio rondom Oost-Rusland. Als gevolg van de grote aswolk die begon te drijven moesten piloten andere keuzes maken.

Vlucht UA143 werd uitgevoerd met een Boeing 787-9 en was rond het middaguur vertrokken vanaf Denver. Na zes uur kozen de piloten er als gevolg van de vulkaanuitbarsting voor terug te keren naar het Amerikaanse vaste land. Zij landden op de luchthaven van Los Angeles, een United-hub. De 777-200ER, die voor vlucht UA131 benut werd, steeg iets na tien uur ’s ochtends op vanaf New York Newark Airport en strandde uiteindelijk in Anchorage, Alaska. Het resterende deel van de reis werd uiteindelijk geannuleerd.

De andere vluchten, UA79 en UA803, voerden tevens een ongeplande landing uit in respectievelijk Anchorage en San Francisco. De machines waren beide rond het middaguur opgestegen vanaf de Amerikaanse Oostkust. Zij wisten hun weg uiteindelijk wel te vervolgen nadat het grootste gevaar was geweken. Na flink wat vertraging landden de toestellen alsnog in Tokio. Voor de gestrande reizigers zocht United naar vervanging. ‘We zijn bezig met het herboeken van passagiers die er niet in slaagden hun eindbestemming te bereiken.’