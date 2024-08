A380 noodgedwongen in wachtstand nabij Rusland

Een Airbus A380 van Emirates op weg naar Dubai kwam boven het noorden van Scandinavië in een holding pattern terecht.

Het toestel, registratie A6-EVN, begon gisterenavond 18:15 uur lokale tijd, ruim een uur later dan gepland, vanuit San Francisco (Verenigde Staten) aan de terugvlucht naar Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Via Canada, Groenland en de Atlantische Oceaan vloog de A380 het Europese luchtruim binnen om vervolgens via Rusland de route naar de bestemming voort te zetten. Airspace over Kola Peninsula closed. Several passenger flights suddenly redirected, including this Emirates A380 that circled over #Kirkenes in 🇳🇴🇷🇺 border region before flying around Kola. Does anyone know what is happening? pic.twitter.com/1at2Vv7une— Thomas Nilsen (@NilsenThomas) August 19, 2024

Meerdere vliegtuigen in de wachtstand

Echter, boven de grens tussen Noorwegen en Rusland belandde het toestel onverwachts in de wachtstand. Dat kwam volgens AirLive.net doordat in die regio militaire activiteiten plaatsvonden nabij Moermansk. Dichtbij die stad ligt de luchtmachtbasis Monchegorsk en volgens het medium zouden gisterenmiddag van daaruit Tu-95-bommenwerpers zijn opgestegen. Daardoor was het luchtruim boven die regio tijdelijk gesloten. Niet alleen de A380 kwam in de holding pattern terecht, Aeroflot-vlucht 1346 vanuit Moskou Sjeremetjevo International Airport naar Apatity, uitgevoerd door een Airbus A320, registratie RA-73172, moest eveneens ongeveer een uur meerdere rondjes maken alvorens de weg naar die stad vervolgd kon worden. Het vliegtuig landde daar met bijna één uur vertraging.

Route vervolgd

De A380 cirkelde drie keer rond en vloog daarna, weliswaar met een omweg, dwars over Rusland richting Dubai. Vervolgens passeerde de machine het oosten van Kazachstan, een stuk van Turkmenistan en het midden van Iran om uiteindelijk via de Perzische Zee op te lijnen voor het eindpunt. Daar arriveerde de A380 met slechts iets meer dan een halfuur vertraging.