Afwijkende vliegroutes Zwanenburgbaan Schiphol

De werkzaamheden van de Zwanenburgbaan (18C/36C) op Schiphol gaan de komende tijd met meetvluchten de volgende fase in.

Vanaf halverwege juni is gestart met de vernieuwing van het Instrumental Landing System (ILS). Dit systeem is voor zowel de landingen in noordelijke als in zuidelijke richting operationeel. De komende tijd staat in het teken van het testen van de werking en de betrouwbaarheid. ‘De afgelopen weken waren de weersomstandigheden gunstig en hebben medewerkers zich ingespannen om werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren. De grondmetingen zijn nu klaar. Hierdoor kunnen we vanaf komende week de noodzakelijke meetvluchten uitvoeren’, aldus Emile Kool, projectleider bij LVNL, in een verklaring.

Meetmomenten

Om te beginnen gaan vandaag de meetvluchten van de Zwanenburgbaan van start. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert deze uit met een Cessna Citation-vliegtuig, registratie PH-LAB, in opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Tussen 17:15 uur en 18:30 uur wordt baan 18C (landingen in zuidelijke richting) getest. Tevens vinden in de nacht van 29 op 30 augustus meetvluchten van drieënhalf uur plaats, evenals in de nacht van 30 op 31 augustus. Bij die laatste wordt tussen 01:00 en 05:00 uur getest. De meetvluchten van de landingen in noordelijke richting (36C) worden in de nacht van dinsdag 10 op 11 september en 11 september op 12 september tussen 01:00 en 05:00 uur gerealiseerd. Afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden dienen 22 augustus, 13 een 14 september als back-updagen.

Afwijkende vliegpatronen

Tijdens de meetvluchten op de Zwanenburgbaan wordt op verschillende hoogten gevlogen met verschillende afstanden tot het begin van de landingsbaan. Hierdoor zal het Cessna Citation-vliegtuig afwijkende routes vliegen ten opzichte van het huidige vliegverkeer.