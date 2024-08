Air India-stewardess aangevallen in hotel

Een stewardess van Air India is in haar hotelkamer in Londen ‘s nachts aangevallen door een indringer.

Het incident deed zich rond de klok van 1:30 uur lokale tijd voor in het Radisson Hotel nabij Londen Heathrow. Op deze locatie verblijft het cabinepersoneel van Air India na aankomst tijdelijk; piloten strijken neer in een hotel in het centrum van Londen. Een persoon drong de hotelkamer binnen en viel haar aan met een kleerhanger. Vervolgens sleepte deze haar over de vloer, terwijl het cabinelid er alles aan deed haar kamer te ontvluchten. Terwijl de indringer binnenkwam, schreeuwde de stewardess waarna andere hotelgasten haar te hulp schoten.

Indringer gearresteerd

De politie werd gebeld en het cabinelid is vervolgens met lichamelijk letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ze was niet in staat terug te vliegen. Een vriend bleef samen met haar achter in Londen. ‘We bieden alle mogelijke ondersteuning aan onze collega en het team, inclusief professionele begeleiding’, aldus een woordvoerder van Air India bij de Times of India. De indringer zou zijn gearresteerd. Gespeculeerd wordt dat het om een dakloos persoon ging die het hotel binnenliep en erin slaagde een hotelkamer binnen te dringen. ‘Het gebrek aan beveiliging in het hotel is schokkend’, aldus een bron.

Verhuizing naar ander hotel

Air India ondernam direct actie door het cabinepersoneel onder te brengen in een hotel elders in Londen. Tot die tijd heeft de luchtvaartmaatschappij contact met het Radisson Hotel om haar personeel veilig te laten verhuizen ‘Air India werkt ook samen met de lokale politie en zal de zaak tot het uiterste van de wet onderzoeken’, aldus de woordvoerder.