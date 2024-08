Incident Swiss 777 loopt met sisser af

De Boeing 777-300 van Swiss Air die afgelopen weekend naast de landingsbaan van de luchthaven van Astana (Kazachstan) terechtkwam, is alweer operationeel.

Het toestel, registratie HB-JNI, vertrok gisterenavond 18:50 uur lokale tijd als LX6161 vanuit die stad in de richting van Zürich, het aanvankelijke eindpunt. Daar landde de machine rond de klok van 22:00 uur. ‘Het vliegtuig zal morgenochtend haar rentree maken met een nachtvlucht naar São Paulo, die we wegens de gebeurtenissen iets hebben moeten uitstellen’, aldus een woordvoerder van Swiss bij de aeroTELEGRAPH. Volgens dat medium zou zo’n incident kunnen resulteren in schade aan de mechanische en elektrische systemen van het vliegtuig. Tevens kan de kostenpost voor de reparatie oplopen, in het bijzonder wanneer een machine strandt op een luchthaven met een slechte bereikbaarheid. Swiss stuurde dit weekend technici in de richting van Astana, die in samenwerking met Boeing en de lokale en Zwitserse autoriteiten de balans opmaakten.

De 777 maakte een ongeplande landing wegens een medisch noodgeval © Flightradar24.com

Neuswiel naast de baan

Tijdens de 777-vlucht vanuit Tokio naar Zürich zou een passagier boven Kazachstan een beroerte hebben gekregen. Het toestel week vervolgens af van de route en maakte een ongeplande landing in Astana. Echter, doordat de aangelegen taxibaan tijdelijk buiten werking gesteld was, moesten de vliegers noodgedwongen op de landingsbaan een draai maken. Tijdens de draai belandde het neuswiel naast de baan. Hierdoor kon de 777 haar route uiteindelijk niet vervolgen. Austrian Airlines, de dochteronderneming van Swiss, schoot te hulp en stuurde een vervangend toestel, weliswaar één slag kleiner (777-200). Dat toestel, registratie, OE-LPC, zou een dag later naar Wenen, hoofdstad van Oostenrijk, vliegen. De passagier voor wie de ongeplande landing gemaakt werd, is in Astana overgedragen aan de paramedici.