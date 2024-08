Voormalig sporter plast in 767 op medepassagier

Gosder Cherilus, een voormalig American Football-speler in de National Football League (NFL), zou op een Delta Air Lines-vlucht met een Boeing 767 over een passagier hebben heen geplast.

Het voorval vond afgelopen weekend plaats op vlucht DL154 vanuit Boston Logan International Airport in de richting van het Ierse Dublin. Al voordat Cherilus aan boord stapte van de 767, registratie N180DN, zou hij opzien hebben gebaard. Op de luchthaven van vertrek verkeerde hij naar verluidt al in een dronken staat. Daarnaast zou hij tijdens het boarden onenigheid met een andere passagier hebben gekregen over de indeling van de zitplaatsen.

Na twee uur stond de 767 weer aan de grond door een onhandelbare passagier © Flightradar24.com

Onhandelbaar

Desondanks vertrok de 767 mét Cherilus zondag rond de klok van 0:30 uur lokale tijd vanuit Boston. Uit het politieverslag dat is ingezien door CBS News blijkt dat de vlucht werd omgeleid ‘vanwege een onhandelbare passagier die aan boord op een andere passagier urineerde.’ Ongeveer een uur na take-off liep hij naar de vrouwelijke medereiziger in kwestie toe en zou hij ‘ongeveer twintig seconden lang zijn hele blaas hebben geleegd’, aldus het verslag. Het cabinepersoneel probeerde de voormalig sporter tegen te houden, maar volgens hen was hij ‘onhandelbaar en agressief’. Toen Cherilus naar zijn stoel liep, zou hij ook nog eens een oudere man hebben geslagen.

Terugkeer naar Boston

Het gedrag van Cherilus resulteerde in het besluit terug te keren naar de luchthaven van vertrek. ‘Delta tolereert geen enkel onwettig gedrag en zal daartoe samenwerken met de wetshandhaving. Wij verontschuldigen ons bij onze reizigers voor de vertraging in hun reis’, aldus een woordvoerder van Delta in een verklaring aan WBZ-TV. De 767 verscheen ongeveer twee uur na vertrek weer op het beginpunt. De passagiers werden ondergebracht op een andere vlucht. Cherilus is afgelopen maandag in de rechtbank beschuldigd van ‘wanordelijk gedrag’ en kwam tegen een borgsom van omgerekend iets meer dan 2.000 euro op vrije voeten. 11 oktober verschijnt de oud-American Football-speler, die onder meer uitkwam voor Detroit Lions en Tampa Bay, opnieuw voor de rechter.