Boeing houdt nieuwe 777X aan de grond

Boeing zet de testvluchten stop met de 777X, het nieuwste type widebody van het bedrijf. Het certificeringsproces lijkt daardoor opnieuw vertraging op te lopen.

De fabrikant ontdekte tijdens een reguliere inspectie schade aan een onderdeel dat de vliegtuigmotoren met de vleugels verbindt, meldt The Air Current. Het testvliegtuig, naar verluidt het derde exemplaar met aanduiding WH003, had vlak voordat de schade werd opgemerkt, een vlucht van ruim 5,5 uur vanuit Hawaï gemaakt. Nu de testvluchten voorlopig geschrapt zijn, is het aannemelijk dat het 777X-programma opnieuw zeer ongewenste vertraging oploopt. In juli behaalde Boeing juist nog een belangrijke mijlpaal met de start van de certificeringsvluchten waardoor FAA-inspectiemedewerkers eindelijk mogen meevliegen tijdens de testvluchten.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de 777X al in 2020 in dienst treden. Maar door verschillende tegenslagen binnen het programma en het extra toezicht van de FAA als gevolg van de talloze productieproblemen bij de 737 MAX en de 787 Dreamliner, schoof die tijdlijn continu op. De langere ontwikkeltijd kostte Boeing inmiddels al miljarden dollars en levert bovenal steeds meer reputatieschade op nu sommige maatschappijen al jarenlang wachten op toestellen die allang geleverd hadden moeten zijn.