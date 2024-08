Dochter ziet moeder op KLM-vlucht overlijden

Een 74-jarige passagier is gisteren aan boord van een KLM-vlucht met een Boeing 777-300 overleden.

Het incident vond plaats op vlucht KL713 die rond 11:00 vanuit Schiphol in de richting van Paramaribo Zanderij International Airport vertrok. Volgens de Suriname Herald overleed de vrouw, die samen met haar dochter reisde, tussen 12:00 en 13:00 uur lokale tijd. Op dat moment vloog de 777 boven de Atlantische Oceaan. Naar verluidt lag hartfalen ten grondslag.

Assistentie van arts

Wanneer een medisch noodgeval aan boord zich voordoet, vraagt het cabinepersoneel aan de inzittenden of iemand met een medische achtergrond aan boord zit om assistentie te kunnen verlenen. Stewards en stewardessen zijn zelf eveneens opgeleid om eerste hulp te bieden, maar een arts kan met zijn of haar expertise net iets extra’s. Die kan de medische situatie beoordelen. In dit geval moest worden geconcludeerd dat de passagier was overleden, zoals die dat toevallig in de 777 ook deed.

Lichaam geborgen

Bij een medisch noodgeval wordt in veel gevallen een ongeplande landing gemaakt. Dat hangt onder meer af van de omstandigheden, maar ook of nabije luchthavens de landing zouden kunnen faciliteren. Baanlengte is bijvoorbeeld een belangrijk gegeven. Soms wordt besloten door te vliegen als blijkt dat de passagier overleden is. De reiziger wordt verplaatst naar een apart gedeelte van het vliegtuig om op die manier de impact op medereizigers te beperken. Wat zich aan boord van de 777 voorgedaan heeft, is onduidelijk. De machine arriveerde uiteindelijk 14:25 uur lokale tijd op de luchthaven van Paramaribo. Na het overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten dat de vrouw overgebracht werd naar een mortuarium, een plaats waar het lichaam tot de begrafenis of crematie geborgd wordt.