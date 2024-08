Mysterieuze A320- en A330-vluchten naar Wit-Rusland

Vier vliegtuigen, één Airbus A320- en drie A330’s, vlogen deze week in een karavaan naar Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland.

De drie toestellen zijn eigendom van Magic Air, een jonge luchtvaartmaatschappij uit Gambia waarover weinig informatie op haar website, die in augustus 2023 geïntroduceerd werd, te achterhalen is. Het enige waar de maatschappij mee adverteert, is ‘Coming soon’ (vertaald: binnenkort beschikbaar). Desondanks heeft Magic Air vliegtuigen in dienst, maar die zijn nooit op thuisbasis Banjul verschenen.

Dezelfde eigenaar

Het gaat om de A320 met registratie C5-TAA, en A330’s met -TAB, TAC en TAD. Die eerste werd in oktober 2023 in ontvangst genomen en vloog voorheen onder meer voor het Australische Jetstar Airways en Bangkok Airways (Thailand). De andere drie A33o’s werden in november en december 2023 geleverd en kenden voorheen meerdere eigenaren. De vliegtuigen hebben echter één overeenkomst: ze kwamen in juni 2022 alle uit voor Lebanon Sky Aviation.

Vluchten naar Wit-Rusland

De vier vliegtuigen waren gestationeerd in Caïro (Egypte), Istanbul (Turkije) en Muscat (Oman). Van daaraf vertrokken de A320- en A330-toestellen vrijwel rond dezelfde tijd in de richting van Minsk. De aeroTELEGRAPH speculeert dat de vliegtuigen na aankomst in de Wit-Russische hoofdstad mogelijk zullen doorvliegen naar Rusland. Deze omweg via de mysterieuze Gambiaanse luchtvaartmaatschappij lijkt voor het land dan ook een truc om de westerse sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Sinds Oekraïne binnengevallen werd, is het voor onder meer de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing verboden nieuwe vliegtuigen noch reserveonderdelen naar het land te sturen. Sindsdien probeert Rusland meerdere wegen te bewandelen om alsnog onderdelen en vliegtuigen binnen te halen.