Nederlander overleden bij crash in Afrika

Een 29-jarige Nederlander is gisteren om het leven gekomen bij een crash met een Cessna C210 in het Afrikaanse Malawi.

Het toestel, dat gecharterd werd door Nyasa Express, was voor een binnenlandse vlucht vertrokken vanuit Nkhotakota aan het Malawimeer in de richting van Liwonde, een meer zuidelijker gelegen stad. De vluchtduur bedroeg ongeveer een uur. Tijdens de reis zou de Cessna C210 door een vooralsnog onbekende reden zijn verongelukt nabij een oever van het Malawimeer. Daar was het water ondiep.

Eerste Nederlandse inzittende gevonden

Aan boord van de Cessna C210 zouden drie mensen hebben gezeten, onder wie een Nederlandse vrouw, de 29-jarige en de piloot. Het vliegtuig biedt echter plaats aan zes inzittenden. Moses Kumkuyu, minister van Informatie van Malawi, laat aan AP News weten dat na het ongeluk het vliegtuig gelokaliseerd werd en dat een reddingsactie van start ging. Tijdens die actie werd de Nederlandse vrouw gered. Ze zou lichte verwondingen hebben opgelopen en vervolgens naar het ziekenhuis zijn gebracht om behandeld te worden. Inmiddels is gebleken dat ze niet in levensgevaar verkeert.

Nederlander overleeft crash niet

Na de Nederlandse werd vandaag de 29-jarige Nederlander gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan de NOS dat de man, die reeds in het buitenland woonde, de crash met de Cessna C210 niet overleefde. Datzelfde geldt volgens Afrikaanse media voor de piloot, al laat de woordvoerder van het ministerie hierover niets los. ‘Wij hebben alleen informatie over Nederlandse betrokkenen’, aldus de zegsman. Wat de relatie tussen de Nederlandse man en vrouw is, is niet bekend. Datzelfde geldt voor tussen hen en de piloot, al wordt gespeculeerd dat de vlieger eveneens van buitenlandse komaf is.