Tien minuten na onderhoud pech voor A330

Twee Airbus A330-toestellen van Malaysia Airlines kregen in twee dagen (vlak) na take-off te maken met motorproblemen.

Het eerste incident vond eergisteren plaats. De A330, registratie 9M-MTJ, steeg 23:30 uur lokale tijd op vanuit Melbourne (Australië) voor de terugvlucht naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. De vlucht leek tot het midden van Australië soepel te verlopen, totdat de piloten volgens AV Herald problemen met een van de motoren (PW4168A) constateerden. De vliegers besloten om te keren naar Alice Springs om daar een ongeplande landing te maken. Vandaag de dag staat de A330 nog steeds aan de grond op dezelfde luchthaven.

Tijdens de vlucht deden problemen met de A330 zich voor © Flightradar24.com

Nog een keer raak

Een dag later overkwam eenzelfde toestel van de luchtvaartmaatschappij, registratie 9M-MTG, hetzelfde. De A330 zou sinds halverwege april haar rentree in het luchtruim maken met een vlucht naar het Chinese Shanghai. Volgens AV Herald stond de machine wegens onderhoud reeds vier maanden aan de grond. De A330 vertrok 21:30 uur lokale tijd, bijna twee uur later dan gepland, op in duidelijke richting. Echter, circa tien minuten na vertrek merkten de vliegers problemen op met een van de motoren. Wederom ging het om dezelfde.

Een dag later kreeg de andere A330 eveneens met een motorprobleem te maken © Flightradar24.com

Brandstof verbranden

Op een hoogte van iets minder dan 7.000 meter braken de piloten de klim af. Ten noorden van Kuala Lumpur belandde het vliegtuig in een holding pattern. Op die manier kon het vliegtuig uiteindelijk met een gewenster gewicht een ongeplande landing maken. Na één uur en tien minuten te hebben gevlogen keerde de A330 terug op de luchthaven van vertrek. Net zoals het andere vliegtuig staat dit vandaag de dag eveneens nog aan de grond.