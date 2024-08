A321 vanuit Eindhoven doet tikkeltje langer over vlucht

Een Airbus A321 van Wizz Air maakte een ongeplande landing op de luchthaven van Neurenberg (Duitsland) wegens een onhandelbare passagier.

Het toestel, registratie HA-LXF, maakte zich gisterenochtend op voor vlucht W43072 vanuit Eindhoven Airport in de richting van de luchthaven van Boekarest. Om 10:25 uur, een uur later dan het aanvankelijke vluchtschema voorschreef, steeg de A321 op in zuidwestelijke richting. Al snel werd afgebogen richting het oosten. Via Venlo vloog het vliegtuig het Duitse luchtruim binnen. Daar zou het zich nog wel even bevinden. Originally bound for Bucharest (OTP), #W43072 from Eindhoven (EIN) is squawking 7700 and appears to be diverting to Nuremberg (NUE). https://t.co/EsC61kZSnd



Onhandelbare passagier

Richting het oosten van Duitsland gaven de piloten de squawk code 7700 af. Zo’n code wordt afgegeven als de veiligheid aan boord in het geding komt. De melding kan onder meer afgegeven worden om technische en medische redenen. De luchtverkeersleiding begrijpt dat er iets aan de hand is en via deze code kan de ATC het grondpersoneel van de luchthaven waar het toestel een ongeplande landing wil maken eveneens instrueren dat er (onverwachts) een machine aankomt. Aan boord van de A321 was sprake van een passagier die zich ‘grof en onhandelbaar’ gedroeg, zegt een woordvoerder van Wizz Air bij Studio040. Wat zich precies heeft afgespeeld, is niet bekend.

Restant van de vlucht

De piloten besloten een ongeplande landing op het vliegveld van Neurenberg te maken. Ter hoogte van de grens tussen Duitsland en Tsjechië keerde de A321 om waarna die niet lang daarna arriveerde op de luchthaven van Neurenberg. Eenmaal op het platform werd de passagier uit het vliegtuig gehaald en overgedragen aan de lokale autoriteiten. Na een korte stop vertrok het 12:45 uur alsnog in de richting van Boekarest.