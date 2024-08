FAA verplicht nieuwe controle Boeing-toestellen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit verplicht alle luchtvaartmaatschappijen de cockpit van hun Boeing 787’s te controleren. Het decreet komt na een incident met het toestel afgelopen maart.

Een Boeing 787-9 van LATAM was onderweg van Sydney naar Auckland in maart toen het een duikvlucht maakte wegens een stoelverschuiving van de piloot. Een kapotte rocker switch cap zorgde voor een ongecontroleerde beweging van de piloot. Hierdoor kwam hij tegen de yoke aan en schakelde hij per ongeluk de automatische piloot uit. De verschuiving zorgde voor de val van het vliegtuig wat vervolgens tot enkele tientallen gewonden en een onderzoek van de FAA leidde.

De Amerikaanse waakhond meldt dat het meerdere dergelijke voorvallen is tegengekomen, de meest recente zelfs nog in juni. Om die reden verplicht de FAA alle maatschappijen om de stoel van de captain én de co-piloot te controleren op ontbrekende of gebarsten rocker switch caps en gebarsten schakels. Deze elementen in de stoelen van piloten zorgen ervoor dat de piloot de stoel zó kan verschuiven, dat hij makkelijk plaats weet te nemen. Airlines worden verondersteld dit binnen een periode van dertig dagen na het decreet uit te voeren. In totaal gaat het om 158 in de V.S.-geregistreerde Boeing 787’s en 737 toestellen wereldwijd. Mocht er iets gevonden worden, dan zijn luchtvaartmaatschappijen uiteraard verplicht dit te melden en te repareren.

Een klein lichtpuntje

Het is een volgende tegenslag voor Boeing. Eerder deze week moest de Amerikaanse vliegtuigbouwer ook al het testprogramma van de 777X stopzetten. Daarbij kon de oorzaak gevonden worden in kleine scheurtjes in een component dat de motoren aan de vleugels verbindt. Toch viel er afgelopen maand ook een klein lichtpuntje aan te wijzen. Everett wist namelijk voor het eerst in maanden meer orders binnen te halen dan Toulouse. Desalniettemin loopt Boeing op jaarbasis enorm achter ten opzichte van Airbus.