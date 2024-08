KLM krijgt meer concurrentie op route naar Venetië

KLM concurreert reeds op de route naar Venetië (Italië) met easyJet, maar spoorbedrijf European Sleeper voegt zich daar in februari bij.

De route naar de Italiaanse stad vangt twee keer per week om 17:00 uur aan vanuit Brussel. Hoewel de trein niet langs Amsterdam rijdt, worden wel andere steden aangedaan, zoals Antwerpen, Rotterdam en Utrecht. Na die laatste rijdt de European Sleeper Duitsland binnen en passeert het Keulen, München, Innsbruck (Oostenrijk), Bolzano (Italië) en Verona. De volgende dag arriveert de trein 14:00 uur in Venetië. De terugreis, die eveneens twee keer per week plaatsvindt, vertrekt 15:00 uur en de dag erop komt de trein 11:00 uur aan in Brussel. De rit bevat dezelfde tussenstations.

Winterseizoen

Vanaf 5 februari gaat European Sleeper op die route de concurrentie met KLM en easyJet aan. Volgens VRT.be is voor deze periode gekozen omdat hierin het wintersportseizoen valt. Daarnaast vindt de voorjaarsvakantie plaats en wordt vanaf 22 februari tot 4 maart het jaarlijks terugkerende carnaval in Venetië gevierd. European Sleeper verwacht dat in die perioden op die route de vraag naar tickets hoog zal zijn. Daarom huurt het spoorbedrijf in die maanden extra rijtuigen in. Als de drukte achter de rug is, stuurt European Sleeper de wagons weer terug naar de leasemaatschappij.

Ticketprijzen

Hoe hoog de prijs van de treintickets zal zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat in september hierover meer duidelijkheid komt. KLM biedt momenteel een vlucht vanuit Schiphol naar Venetië aan voor circa 140 euro per persoon. In een weekend kunnen die prijzen tientallen euro’s hoger liggen, blijkt uit de ticketverkoop op de website van KLM.