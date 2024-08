Onderzoek uitwijk easyJet A320 naar Rome

Een Airbus A320 van easyJet kreeg afgelopen maandag te maken met hevige turbulentie. Crewleden raakten daarbij gewond.

Het incident vond plaats tijdens een vlucht vanaf het Griekse eiland Corfu in de richting van Londen Gatwick. Vlak na vertrek kreeg de A320, registratie G-EJCM, boven de zee tussen Italië en Albanië te maken met hevige turbulentie. Het toestel vloog toen 780 kilometer per uur en zakte plotseling 200 meter naar beneden. Op dat moment waren twee cabineleden bezig met de voorbereidingen van de food-and-drink-services. Als gevolg van de turbulentie botsten zij tegen de zijkanten van het vliegtuig aan. Een stewardess zou een been hebben gebroken. ‘Als gevolg hiervan besloot de gezagvoerder de vlucht om te leiden naar Rome, waar de stewardessen medische hulp kregen’, aldus een woordvoerder van easyJet in een verklaring aan Daily Mail.

Al snel na vertrek werd afgeweken van de route wegens hevige turbulentie © Flightradar24.com

Afwijken van de route

Boven Brindisi, een Italiaanse kuststad, boog de A320 af van de route om vervolgens uit te wijken naar Rome Fiumicino Airport. Daar arriveerde de machine ongeveer een uur na take-off. Na aankomst werden de crewleden naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig stond vervolgens tot 20:30 uur aan de grond in de Italiaanse hoofdstad. Daarna werd de vlucht naar het aanvankelijke eindpunt alsnog hervat.

Keuze voor ongeplande landing

De National Agency for the Safety of Flight (ANSV), het Italiaanse agentschap voor luchtveiligheid, stelt een onderzoek naar het incident in. Gekeken wordt onder meer of de piloten de turbulentie hadden kunnen zien aankomen, of dat die plotseling de kop opstak, een gevaar dat afgelopen jaar al vaker voor gewonden aan boord zorgde. Daarnaast wil de ANSV uitzoeken waarom de A320-piloten ervoor kozen uit te wijken naar Rome Fiumicino en niet naar andere potentieel gegadigde vliegvelden zoals Bari of Brindisi.