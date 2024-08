Passagiers ongemakkelijk van geknutsel in 737

Passagiers aan boord van een Boeing 737-400 van de Bulgaarse chartermaatschappij Jetsky Airways wisten niet wat hen overkwam.

Afgelopen zaterdagavond zouden zij met de 737, registratie LZ-PRS, vanuit Pristina (Kosovo) naar het Zwitserse Bazel vliegen. De vlucht stond 16:30 uur op de planning, maar zou uiteindelijk vier uur later vertrekken. ‘Toen we in Pristina aankwamen, zagen we al “vertraagd” achter het vluchtnummer staan ​​en vroegen we een medewerker op de luchthaven of hij meer wist. Hij kon ons niets vertellen. Ruim vier uur hebben we bij de gate gewacht. Er was geen informatie van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappij of online’, aldus een lezer van 20 Minutes die aan boord zat. Volo da incubo con Jetsky Airways: ritardi, sedili rotti e assistenti senza divisa. Passeggeri in attesa di risarcimento. https://t.co/I9Lvozqfp7— Ticinonline (@Ticinonline) August 19, 2024

Opmerkelijke verschijning aan boord

Toen de reizigers aan boord van de 737 stapten, viel op dat de uniformen van de cabin crew zeer lastig te onderscheiden waren van de outfits van reizigers. De passagier vertelt dat een steward een T-shirt en een spijkerbroek aan had. Daarnaast drong volgens de reiziger twintig minuten na boarding een sterke geur de cabine binnen. Zij voelden zich ongemakkelijk.

Kapot interieur

In de 34 jaar oude 737 bleek ook nog eens flink geknutseld te zijn. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat veel stoelen kapot zijn. De schade werd gerepareerd met duct tape. Op sommige stoelen bleek het echter niet mogelijk om te zitten, want niet bruikbaar genoeg. Doordat rijen afgezet werden, konden veel passagiers niet bij elkaar zitten en werden gezinnen van elkaar gescheiden. Er schoten leuningen los toen een cabinelid door het gangpad liep. ‘Maar toen we de machine zagen, waren we klaar met ons leven. Het hele vliegtuig stonk en stond op het punt uit elkaar te vallen’, aldus de passagier.’ Uiteindelijk landde de 737 wel gewoon veilig in Bazel.