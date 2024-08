Ruim 200 vertraagde vluchten door vermist voorwerp

De luchthaven bij Sapporo – een stad op het noordelijke eiland van Japan – had zaterdag te maken met een bijzondere zoektocht. Er was een schaar vermist geraakt wat leidde tot honderden vertragingen en zelfs tientallen annuleringen.

New Chitose Airport, zoals het vliegveld heet, raakte zaterdag in de ban van een vermiste schaar. Een slordige werknemer van de luchthaven was het voorwerp kwijtgeraakt in een winkel voorbij de security. De schaar moest teruggevonden worden voordat reizigers veilig konden vertrekken. Dus werd de security gedurende twee uur volledig gesloten waardoor passagiers massaal op de luchthaven strandden. Ook degenen die al door de beveiliging waren gekomen moesten opnieuw gecontroleerd worden. Het voorwerp werd pas de volgende dag gevonden in de winkel waar die eerder was kwijtgeraakt.

Uiteindelijk werden de operaties zaterdagmiddag weer vervolgd ondanks het feit dat de schaar nog niet terecht was. Inmiddels waren 36 vluchten al geannuleerd en ruim 200 toestellen wachtten nog op groen licht. Het is één van de drukste luchthavens van Japan. Jaarlijks reizen ruim 15 miljoen reizigers vanaf de luchthaven naar andere steden in het Oost-Aziatische land. Tevens is de luchthaven onderdeel van ’s werelds tweede meest bereisde route, namelijk die tussen Tokio en Sapporo. Veel Japanners waren naar hun familie vertrokken voor de jaarlijkse Bon-feestdag.

Ondanks het knullige probleem waren reizigers er vrij rustig onder. Één passagier zei tegen locale media dat er ‘geen andere keuze was dan te wachten’. Een ander zei tegenwoordig zoveel angsten te ervaren dat ze ‘zich niet veilig voelde tot ze thuiskwam’. Het Japanse ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme zei onderzoek te doen naar het voorval. Ook het vliegveld kwam met een reactie, die zei dat de fout bij de luchthaven zelf lag. ’We erkenen dat dit het gevolg is van onvoldoende opslag- en beheersystemen in de winkel. We zijn ons er ook bewust van dat dit een incident dat en hijacking of terrorisme gelinkt kan worden, we zullen ons blijven inzetten om dergelijke incidenten te voorkomen.’