Hoog bezoek op Groningen Airport Eelde

Donderdagochtend kreeg Groningen Airport Eelde enkele bijzondere toestellen op visite. Olaf Scholz, Duitse Bondskanselier, arriveerde hier met een Duitse delegatie.

De Kanselier was onderweg naar de Meyer Werft in Papenburg, vlakbij de Nederlandse grens. Scholz arriveerde vanaf Berlijn Brandenburg met een Bombardier Global 5000 van de Luftwaffe, registratie 14+02. Tevens landden er twee AS532U2 Cougar-helikopters van de Bundeswehr, afkomstig van het militaire deel op het voormalige Berlijn Tegel Airport. . Een van de machines bracht de delegatie van de luchthaven naar Papenburg. Het tweede toestel stond als reserve gereed op het vliegveld. Na het bezoek aan de Meyer Werft vertrokken het vliegtuig en de helikopters aan het eind van de middag allemaal weer richting Berlijn.

Eerder deze maand deed een ander bijzonder vliegtuig Groningen Airport Eelde aan. Het betrof de laatste operationele Boeing 737 van SAS, registratie LN-RPJ. Het toestel arriveerde rond kwart voor één vanaf Rseszow Jasionka Airport, gelegen in het zuidoosten van Polen. Aan boord van de machine waren oorlogsslachtoffers uit Oekraïne. Zij werden naar Nederland geëvacueerd. Volgens een ooggetuige van de aankomst kwamen er ambulances uit diverse regio’s langs om de gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren. Nog geen uur later vertrok de Boeing weer naar Hamburg.

Medevac

De LN-RPJ is opmerkelijk omdat SAS vorig jaar haar laatste commerciële vlucht uitvoerde met de 737. Voordat de vlucht toen het vaste land van Noorwegen bereikte tekenden de piloten ‘700’ in de lucht, omdat de 737-700 als laatste versie werd uitgefaseerd. Het nog operationele exemplaar werd al in juni 2022 omgebouwd tot vliegende ambulance en wordt uitsluitend voor Medical evacuation (medevac)-doeleinden gebruikt. Het is nog niet duidelijk wanneer de machine uit dienst wordt genomen.