KC-46 beschadigd na tankincident

Een KC-46 Pegasus-tankvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht maakte woensdag een voorzorgslanding op een vliegbasis in California. De machine bleek forse schade te hebben opgelopen.

Het toestel, dat is gebaseerd op McConnell Air Force Base, kreeg te maken met een nog onbekend probleem tijdens het bijtanken van een F-15 Eagle. De bemanning deed een noodmelding omdat de ‘boom’ beschadigd was geraakt. De tanker landde op Travis Air Force Base met de boom naar beneden. Een deel van de component zou buiten de vliegbasis zijn gevallen. Er vielen geen gewonden. Het incident leidde tot tijdelijke sluiting van de landingsbaan op Travis AFB.

Foto’s suggereren dat de boom zwaar beschadigd raakte en mogelijk in tweeën brak. Beelden tonen onder andere blootgestelde draden en leidingen. Ook de staartsectie van de KC-46 raakte beschadigd. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het is dit jaar niet het eerste incident waarbij een soortgelijk tankvliegtuig beschadigd raakte. In juni ging het mis tijdens het bijtanken van een Amerikaanse F-16. Dit incident volgt op een eerder ongeluk in juni, waarbij een KC-46 van dezelfde eenheid schade opliep tijdens het bijtanken van een F-16 in Nederland. Beide machines raakten beschadigd bij het voorval. A KC-46A Pegasus tanker from McConnell AFB landed at Travis Air Force Base, Calif. with its refueling boom deployed, and the snag happened mid flight while refueling.



The aircraft received major damage to the boom and the tail cone area.



📸Credit : https://t.co/MwPd0OIHbx… pic.twitter.com/zg4lW1ypg8— FL360aero (@fl360aero) August 22, 2024

Uitgeschoven boom

In 2022 landde een andere KC-46 met een uitgeschoven boom. Het vliegtuig had een congresdelegatie aan boord en was samen met een tweede KC-46 bezig met een ‘oriëntation flight’. Bij een vlucht als deze krijgen geïnteresseerden een kans om in vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht te vliegen om een ​​idee te krijgen van de service en vliegcapaciteiten. Tijdens de vlucht ondervond een van de KC-46’s een probleem met de hijskabel van de boom, waardoor het vliegtuig landde met uitgeschoven boom.