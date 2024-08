Wizz Air A320 vliegt rakelings langs drone

Op een Wizz Air-vlucht naar Eindhoven Airport deed zich onlangs een zeer gevaarlijke situatie voor toen de piloten een drone opmerkten.

De Airbus A320, registratie HA-LPL, was donderdag onderweg van Debrecen, Hongarije, naar Eindhoven als vlucht W62705. Tijdens de nadering van de luchthaven, in de buurt van het Brabantse Gemert, werd de drone gespot. Het apparaat bevond zich op dezelfde hoogte als de A320, ongeveer 1400 meter, en vloog slechts op honderd meter afstand van het vliegtuig. Een andere Wizz Air-vlucht die hetzelfde vluchtpad volgde werd op de hoogte gesteld van de drone en werd verzocht uit te kijken. Het is niet duidelijk of de drone nog weer werd gezien.

Eerder dit jaar vond er een bijna-botsing plaats tussen een drone en een F-35B van de Royal Air Force. De kleine machine werd niet opgepikt door de radar, waardoor de piloot van de straaljager weinig tijd had om te reageren. Het onbemande toestel vloog op 4460 meter boven zeeniveau, zo’n 36 keer hoger dan wettelijk toegestaan in Engeland. Enkele maanden later botste een Eurofighter van de Luftwaffe met een drone. Op het moment van de botsing naderde het toestel Ingolstadt Manching Airport, waar Airbus de jachtvliegtuigen bouwt voor de Luftwaffe. De botsing vond plaats op ongeveer driehonderd meter afstand van de luchthaven, boven een bosrijke omgeving. Het vliegtuig landde veilig op het vliegveld.

Woensdrecht

Vorig jaar veroorzaakte een man bijna een botsing tussen zijn drone en een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht. Hij vloog met zijn toestel bij vliegbasis Woensdrecht. Op dat moment was de luchtmacht daar ook aan het oefenen met een Chinook. De machine vloog op een gegeven moment op dezelfde hoogte als de helikopter in de no-fly-zone om de basis. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie. De Koninklijke Marechaussee hield de man aan en nam zowel zijn drone als SD-kaart in beslag.

Kaart

Drones worden steeds toegankelijker voor mensen. Dat betekent ook automatisch dat er meer ongelukken kunnen gebeuren. Het is daarom belangrijk te weten waar je met een drone wel of niet mag vliegen. LVNL ontwikkelde met het oog daarop speciaal een online kaart waarop te zien is waar in Nederland wel en niet gevlogen mag worden.