Bagageafhandelaar Eindhoven Airport onder vuur

Volgens vakbond FNV moet Eindhoven Airport ingrijpen bij Skytanking, Ryanair’s bagageafhandelaar op de luchthaven.

Sinds april dit jaar verzorgt de Duitse bagageafhandelaar de afhandeling van Ryanair-vluchten. Destijds waarschuwde de FNV al voor de komst van het bedrijf. Zij vreesden namelijk dat werknemers de dupe zouden worden van het bedrijf, dat onder de kostprijs opereert. Ook raadde de vakbond de werknemers van Viggo, de eerste afhandelaar op Eindhoven Airport, af om over te stappen.

Inmiddels lijken er aanzienlijke problemen te zijn ontstaan bij Skytanking. Volgens John van Dorland, bestuurder van vakbond FNV Luchtvaart is de situatie onhoudbaar, zo laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad. Zo zou de werkdruk vanwege personeelstekort te hoog zijn, wat de veiligheid in gevaar brengt. Twee weken geleden vertrokken elf Ryanair-toestellen zonder bagage, omdat het bedrijf niet in staat was om alle bagage op tijd te laden en te lossen. Naar schatting werden hierdoor ruim tweeduizend reizigers gedupeerd. Daarnaast zou nieuw personeel amper worden opgeleid, vertelden verschillende medewerkers aan Omroep Brabant. Hoewel het zomerseizoen er bijna opzit, voorziet de FNV nog altijd grote problemen op Eindhoven Airport, omdat de drukte op de luchthaven aanhoudt.

De FNV wil dat er regulering komt voor de markt van bagageafhandelaars. Daarnaast pleit de vakbond ervoor dat de overheid en luchthavens minimale eisen gaan vaststellen voor bedrijven die betrokken willen zijn bij de afhandeling van passagiers en bagage.

In juni heeft de Arbeidsinspectie Skytanking al een officiële waarschuwing gegeven. Ook loopt er een onderzoek naar de afhandelaar. De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voerde eerder gesprekken met het Duitse bedrijf. Volgens de Inspectie kwamen hier geen zaken uit die verder onderzocht moesten worden.