Ryanair-baas niet te spreken over vliegabonnement Wizz Air

Voor 499 euro een jaar lang onbeperkt vliegen, het kan sinds vorige week bij Wizz Air. Maar de introductie van het abonnement verliep niet zonder kritiek van Wizz Air’s grootste concurrent Ryanair.

Michael O’Leary, CEO van Ryanair, was aanwezig bij een uitzending van Newstalk, een Iers radiostation. In de uitzending bekritiseerde hij het all-you-can-fly-abonnement van Wizz Air. O’Leary noemde het niets meer dan een ‘marketing scam‘ en laat zich vooral uit over de voorwaarden van het abonnement.

De beschikbare vluchten zijn namelijk pas 72 uur voor vertrek te boeken, waardoor er geen garantie is dat er nog plek is op de route. Daarnaast betalen abonnees voor elke geboekte vlucht nog een vast bedrag van €9,99 aan belastingen en toeslagen. ‘Je kunt zo vaak vliegen als je wilt maar je betaalt €9,99 per keer dat je een vlucht boekt en je kunt de vlucht pas drie dagen voor vertrek boeken,’ zei de Ierse CEO. ‘Het grootste deel van de vlucht zal vol zijn, er zal geen stoelbeschikbaarheid zijn. Het is een interessante marketingstunt, maar dat is alles.’

Om te reageren op de kritiek was ook Yvonne Moynihan, de CCO van Wizz Air aanwezig bij het radioprogramma. ‘We zijn overweldigd door de uiterst positieve reacties op het nieuwe all-you-can-fly-lidmaatschap. Het geeft reizigers honderden opties voor een eenmalige vaste prijs voor een jaar. Er zijn geen black-outperiodes of beperkingen qua bestemmingen,’ aldus Moynihan. ‘Er is geen specifiek percentage stoelen gereserveerd, dus er zit geen addertje onder het gras. Er zijn duidelijke voorwaarden, waaronder dat leden hun vlucht binnen 72 uur voor vertrek kunnen boeken. Er geldt een kleine vaste boekingstoeslag van €9,99 per vlucht.’

Volgens Moynihan waren de 10.000 beschikbare abonnementen binnen 48 uur uitverkocht. De Hongaarse luchtvaartmaatschappij overweegt nu de prijs niet meteen te verhogen van 499 naar 599 euro, zoals oorspronkelijk gepland was.