Steeds meer maatschappijen vliegen over Afghanistan door Midden-Oostenconflict

Nu het Midden-Oosten onveiliger wordt, vliegen steeds meer luchtvaartmaatschappijen weer over Afghanistan. Dat blijkt uit een analyse van persbureau Reuters.

De maatschappijen, waaronder Lufthansa, British Airways en KLM meden het luchtruim van het land ruim drie jaar lang op routes tussen Europa en Azië. Ze stopten daar destijds mee toen de Taliban het overnam in Afghanistan, en de luchtverkeersleiding het werk neerlegde. Hoewel de luchtverkeersleiding nog steeds niet actief is, zijn de airlines van mening dat het luchtruim tussen Iran en Israël riskanter is dan het Afghaanse luchtruim.

De versoepeling van de richtlijnen voor het overvliegen van Afghanistan door luchtvaarttoezichthouders heeft geleid tot de wijzigingen in vliegroutes. In een NOTAM van 5 juli 2024 maakte de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) bekend dat vliegtuigen op lagere hoogtes over de Wakhan Corridor mochten vliegen, een route die gebruikt wordt voor vluchten tussen Tadzjikistan en Pakistan. Eerder had de FAA het verbod op vluchten boven Afghanistan al opgeheven, met de voorwaarde dat toestellen boven 32.000 voet bleven. Omdat Afghanistan nog altijd geen eigen luchtverkeersleiding heeft, communiceren piloten die het land doorkruisen via de radio met nabijgelegen vliegtuigen. Deze procedure is vastgelegd in een protocol opgesteld door de ICAO en de Afghaanse burgerluchtvaartautoriteit.

Het vliegverkeer boven Afghanistan is vooral toegenomen sinds medio april, veroorzaakt door wederzijdse raket- en drone-aanvallen tussen Iran en Israël. Uit gegevens van Flightradar24 van die periode blijkt dat onder andere Lufthansa, Singapore Airlines en British Airways toen weer begonnen met operaties in het Afghaanse luchtruim. Sindsdien is het vliegverkeer geleidelijk toegenomen, met een tweede impuls toen de conflicten in het Midden-Oosten in eind juli verder escaleerden. Volgens data van Flightradar24 was het aantal vluchten boven Afghanistan in de tweede week van augustus dit jaar zeven keer hoger dan in dezelfde week van vorig jaar.

KLM meldt aan Reuters dat zij momenteel, op basis van de meest recente veiligheidsinformatie, alleen over Afghanistan vliegt op specifieke routes en uitsluitend op grote hoogtes.