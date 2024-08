VistaJet vervolgt concurrent om lastercampagne

Privéjetexploitant VistaJet heeft naar eigen zeggen €386 miljoen schade geleden als gevolg van een lastercampagne door concurrent AirX.

VistaJet spande eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen AirX. Volgens VistaJet voerde haar concurrent een lastercampagne om het vertrouwen van investeerders te ondermijnen. Dit zou naar verluidt gedaan zijn door onjuiste financiële informatie over VistaJet te verspreiden onder journalisten.

De kern van de aantijgingen betreft een reeks WhatsApp-berichten in een groep die was aangemaakt door AirX-oprichter John Matthews. In de groep, genaamd ‘Vista Comms,’ zaten medewerkers van de privéjetmaatschappij. Volgens de rechtszaak was het hun doel om valse informatie te verspreiden naar de media, klanten en fabrikant Bombardier. In de Whatsapp-berichten, die zijn ingediend als bewijsmateriaal, zijn discussies te lezen over plannen van AirX om de tarieven te verhogen en de mogelijke overname van vliegtuigen van VistaJet voor het geval het bedrijf zou instorten als gevolg van de lastercampagne. Daarnaast zou de aangeklaagde maatschappij informatie verspreid hebben onder een vals e-mailadres en een verzonnen identiteit.

De aanklager houdt AirX verantwoordelijk voor de negatieve media-aandacht over de financiële situatie van het bedrijf. Met de rechtszaak wil VistaJet AirX verantwoordelijk houden voor de geleden financiële schade, die €386 miljoen zou bedragen. De schade omvat het verlies van klanten, bedrijfsfinanciering en het waardeverlies van de aandelenkoers. De algemeen directeur en de financieel directeur moeten onder andere een schadevergoeding betalen. AirX ontkent dat er een verband bestaat tussen de gedraaide verliezen en de acties van haar werknemers.

Hoewel AirX-baas John Matthews geen onderdeel is van de rechtszaak, heeft hij zich regelmatig uitgesproken over zijn rivaal. Matthews plaatst namelijk geregeld berichten op LinkedIn waarin hij de financiële status van VistaJet in twijfel trekt. Thomas Flohr, eigenaar van VistaJet, verklaarde in april al in een brief aan investeerders dat een concurrent een haatcampagne tegen het bedrijf had gelanceerd.

Beide maatschappijen zijn gevestigd in Malta. VistaJet heeft een vloot van 360 vliegtuigen, AirX heeft 16 vliegtuigen in bezit.