Atlas Air weet met 747 niet van ophouden

Waar veel luchtvaartmaatschappijen afzien van de Boeing 747, trekt luchtvrachtmaatschappij Atlas Air er juist drie extra aan.

Het trio komt over via een leaseovereenkomst met BOC Aviation, een leasebedrijf uit Singapore. De verwachting is dat de machines in het derde kwartaal van dit jaar in gebruik genomen worden. Op die manier wil Atlas Air tegemoetkomen aan de vraag naar luchtvracht. ‘De vraag naar speciale grote widebody-vrachtvliegtuigen blijft groot en met onze robuuste pijplijn zullen we deze vliegtuigen bij klanten plaatsen onder aantrekkelijke langetermijnovereenkomsten’, aldus Michael Steen, CEO van Atlas Air Worldwide, in een verklaring.

Afscheid van 747’s

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben door de jaren heen afscheid genomen van de 747. KLM haalde het passagiersvliegtuig bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis vroegtijdig uit haar vloot en Lufthansa volgde dat voorbeeld. Daarnaast dienen andere zuinigere vrachtvliegtuigen, zoals de Airbus A350F, zich aan als alternatief voor het 747-vrachtvliegtuig.

Atlas Air denkt anders

Desondanks zijn er een aantal maatschappijen, waaronder Atlas Air, die vandaag de dag nog steeds niet afzien van een uitfasering. ‘Door onze voortdurende investeringen in innovatie en onze vloot blijven we extra operationele flexibiliteit creëren, bieden we service van wereldklasse en fungeren we als een vertrouwde partner voor onze klanten’, zegt Steen. De 747-8 kent 20 procent meer laadcapaciteit dat de 747-4F en het brandstofverbruik ligt 16 procent lager. Tevens is dit type voorzien van een neuslaadcapaciteit conform de langetermijneisen van de luchtvrachtsector. ‘Atlas beheert ‘s werelds grootste vloot Boeing 747-vrachtvliegtuigen en is ideaal gepositioneerd om met ons samen te werken bij de exploitatie van deze nieuwste generatie vliegtuigen’, aldus Steven Townend, Chief Executive Officer en Managing Director van BOC Aviation.