Ex-piloot Alaska Airlines spreekt over bijna-crash

In 2023 probeerde Joseph David Emerson, een piloot voor Alaska Airlines, de motoren van een vliegtuig tijdens de vlucht uit te schakelen. Een crash werd afgewend. Een jaar na dato spreekt Emerson over het incident in een interview met Good Morning America.

In een interview dat op vrijdag 23 augustus werd uitgezonden op ABC’s Good Morning America, herinnert Emerson zich het incident van 22 oktober 2023. Emerson vloog die dag mee op de jumpseat in de cockpit van een Embraer 175 van Alaska Airlines. Tijdens de vlucht van Everett, Washington, naar San Francisco probeerde hij de motoren van het vliegtuig uit te schakelen door aan de fire handles van de motor te trekken. Emerson werd tegengehouden door de twee piloten die het toestel bestuurden. De crew wist de controle over het vliegtuig weer over te nemen. Later, in de cabine, dronk Emerson rechtstreeks uit een koffiepot en zat daar op een van de jumpseats. Vervolgens probeerde hij ook nog een van de cabinedeuren te openen. Een stewardess hield hem tegen, waarna Emerson de stewardess vroeg hem in de boeien te slaan, wat ze deed.

‘Ik heb eigenlijk gevraagd om zelf in bedwang te worden gehouden, omdat ik wist dat als dit echt is, ik al genoeg schade heb aangericht. Ik dacht: “Laten we me in bedwang houden totdat ik de hulp kan krijgen die ik nodig heb.” Dat is eigenlijk wat ik hoopte toen ik uit het vliegtuig kwam, dat ik de hulp zou krijgen die ik nodig had.’ Het toestel werd omgeleid naar Portland, waar het veilig landde. Hij zou ongeveer 48 uur eerder paddo’s hebben gebruikt.

De ex-piloot legde in het interview uit dat hij moeite had met onderscheiden van de realiteit toen hij de drugs gebruikte. Hij nam deze naar eigen zeggen na een weekend waarin zijn beste vriend Scott werd herdacht, die een paar jaar geleden stierf. ‘Wat ik dacht was: “Dit gaat me wakker maken”‘, zei de 44-jarige Emerson tegen ABC. ‘Ik weet wat die hendels doen in een echt vliegtuig en ik moet hiervan wakker worden. Weet je, het zijn dertig seconden van mijn leven die ik graag zou willen veranderen, maar dat kan ik niet.’

‘Er was een gevoel van vastzitten, als: “Ben ik gevangen in dit vliegtuig en nu ga ik nooit meer naar huis?”‘ voegde de voormalige Alaska Airlines-piloot eraan toe. Toen het vliegtuig was geland, werd hij in hechtenis genomen door de politie van Port of Portland. Hij zou hen hebben verteld dat hij al 40 uur niet had geslapen en een psychische crisis doormaakte, blijkt uit een verklaring ingediend bij de Multnomah County Circuit Court. Hij vertelde de onderzoekers dat het de eerste keer was dat hij paddo’s gebruikte, en voegde eraan toe dat hij zes maanden voor het incident depressief was geworden. Na het incident, waarbij geen gewonden vielen, werd Emerson beschuldigd van 83 pogingen tot moord, 83 misdrijven wegens roekeloze bedreiging en één misdrijf wegens het in gevaar brengen van een vliegtuig. De jury sprak de piloot in december vrij van de poging tot moord, maar hij wordt nog altijd verdacht van het in gevaar brengen van een vliegtuig en 83 personen.

‘Wat ik van de gerechtelijke procedures hoop, is dat niet slechts 30 seconden van de gebeurtenis, maar mijn hele ervaring in overweging wordt genomen terwijl de samenleving mij beoordeelt op basis van wat er is gebeurd,’ aldus Emerson. ‘En ik zal accepteren wat de schuld is die ik volgens de maatschappij verschuldigd ben.’