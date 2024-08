Passagier mist vlucht, probeert deur te openen | Video

Op de luchthaven van Bogotá kwam een passagier er bij de gate achter dat hij zijn vlucht naar Cartagena had gemist.

De man van Amerikaanse afkomst viel de medewerkers aan en wist zo veiligheidscontroles te omzeilen. Toen hij erachter kwam dat de deur van het LATAM-toestel al gesloten was, probeerde hij die te openen. Op een video, die op X verspreid werd, is te zien dat dit niet lukte. Daarop begon de man met schoppen en slaan tegen het vliegtuig, terwijl hij ‘get me inside‘ roept. Ook is zichtbaar dat hij tegen de gate aan schopt. Volgens lokale media wist de beveiliging van Bogotá El Dorado Airport de Amerikaan binnen drie minuten tegen te houden. De man werd gearresteerd en uitgezet naar de Verenigde Staten. LATAM passenger punches and kicks a plane at Bogotá El Dorado Airport in Colombia after being denied boarding.



The man reportedly arrived at the boarding gate late and, after being denied boarding, he attacked staff at the boarding gate and made it to the access ramp to the… pic.twitter.com/rjR213ORlB— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 24, 2024