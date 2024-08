Qantas 787 wacht onderzoek af

Een Boeing 787-9 van Qantas kreeg tijdens een landing op de luchthaven van Perth te maken met meerdere klapbanden.

De Dreamliner, registratie VH-ZNC, vertrok afgelopen vrijdagmiddag 16:30 uur, vier uur en dertig minuten later dan gepland, voor de terugvlucht vanuit Londen Heathrow in de richting van Perth (Australië). De vlucht naar de Australische stad is een van de langste ter wereld en kent een afstand van 14.498 kilometer. De vluchtduur vanuit de Engelse hoofdstad naar Perth bedraagt 16 uur en 45 minuten, terwijl die andersom 35 minuten langer duurt. 2018 built Qantas Boeing 787-9 Dreamliner (VH-ZNC) from Rome landed at Perth while operating flight QF6 on Saturday 24 August 2024. On arrival, inspections revealed damage to the aircraft due to tire burst.



Klapbanden

Over de vlucht naar Perth deed de 787 begin dit weekend iets meer dan vijftien uur. Toen het vliegtuig daar de wielen op de grond zette, klapten enkele banden van het hoofdonderstel, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media verschenen. Te zien is dat de opgelopen schade ook inhoudt dat een deel van de romp toegetakeld is. Hoe dit incident heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Eerder deden vergelijkbare incidenten zich voor en een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de landing te hard was.

Onderzoek

De 787 zou uren na de landing in Perth een vlucht naar Sydney uitvoeren, maar die werd volgens gegevens van Flightradar24 geannuleerd. AirLive.net stelt dat het toestel nog altijd aan de grond staat in afwachting van een onderzoek van de Australian Transport Safety Bureau (ATSB). Op de sociale media wordt gespeculeerd dat de machine door de schade mogelijk lange tijd buiten gebruik zal zijn.

Niet alleen tijdens landingen kunnen vliegtuigen te maken krijgen met klapbanden, tijdens take-off kan dat eveneens het geval zijn. Het overkwam vorige maand een 737-800 van American Airlines. De piloten slaagden erin de start tijdig af te breken.