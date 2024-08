EVA Air volgt voorbeeld Lufthansa en Swiss

EVA Air rust haar negen Boeing 777F’s de komende tijd uit met AeroSHARK, een structuur van haaienhuid die de aerodynamica van het vliegtuig verbetert.

EVA Air kondigde vrijdag aan de aanpassingen in samenwerking met Lufthansa Technik uit te voeren. De Taiwanese luchtvaartmaatschappij is de eerste Aziatische airline die haar vliegtuigen uitrust met AeroSHARK. De eerste 777F is al voorzien van het materiaal op de romp en motoren. De komende tijd wil EVA Air de brandstofbesparingen als resultaat van de aanpassing monitoren. Daarbij wil de airline overwegen andere vliegtuigen eveneens uit te rusten met de technologie zodra dat mogelijk is.

Lufthansa Cargo en Swiss hebben inmiddels al hun Boeing 777’s voorzien van AeroSHARK. ‘We zijn erg blij met de resultaten die we tot nu toe met AeroSHARK hebben behaald’, zei Claus Bauer, hoofd van Technical Fleet Management bij Swiss, eerder dit jaar. ‘We zijn er ook trots op dat we de eerste maatschappij ter wereld zijn die een hele vloot heeft uitgerust met deze innovatieve technologie’, voegde hij toe.

AeroSHARK

AeroSHARK is een technologie die werd ontdekt in 2018 door onderzoekers van de Harvard. Door het plaatsen van het patroon van haaienhuid op vliegtuigen, verbetertt de brandstofefficiëntie. De oppervlaktestructuur van AeroSHARK bestaat uit ribbels van ongeveer 50 micrometer en imiteert de eigenschappen van haaienhuid. Door AeroSHARK-structuur toe te passen wordt de wrijvingsweerstand van het vliegtuig verlaagd. Hoe lager de wrijvingsweerstand van een vliegtuig in de lucht, hoe lager het brandstofverbruik.