Nieuwe Saudische vrachtmaatschappij op komst?

Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, dat fungeert als het staatsinvesteringsfonds van het land, overweegt de oprichting van een nieuwe vrachtluchtvaartmaatschappij.

Volgens bronnen die bekend zijn met de plannen, zou de nieuwe vrachtmaatschappij een aanvulling zijn op Saudia, de huidige nationale luchtvaartmaatschappij, en Riyadh Air, de nieuwste luchtvaartmaatschappij van het land. De interesse van het PIF gaat specifiek uit naar vrachtvarianten van de Boeing 777 en Airbus A350. Hoewel de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden, wordt er onderhandeld met zowel vliegtuigfabrikanten als leasemaatschappijen.

De oprichting van deze nieuwe vrachtairline sluit aan bij de ambitie van het land om haar luchtvaartindustrie te versterken. Riyadh Air is recent gelanceerd met als doel om wereldwijd te concurreren met grote luchtvaartmaatschappijen zoals Qatar Airways en Emirates, terwijl Saudia zich zal richten op religieuze vluchten naar steden zoals Mekka en Medina. Op het gebied van vrachtoperaties blijft de concurrentie hevig. Saudia Cargo heeft momenteel een beperkte vloot, bestaande uit vier Boeing 777-200F’s en drie oudere Boeing 747-400F’s. Vergeleken met de grotere vrachtvloten van Emirates en Qatar Airways, heeft Saoedi-Arabië nog een lange weg te gaan om een marktaandeel te veroveren.

Riyadh Air

De kersverse tweede nationale maatschappij van Saudi-Arabië, verwelkomde vorig jaar haar eerste vliegtuig. Toch voert Riyadh Air er de komende tijd nog geen vluchten mee uit. Het is de bedoeling dat de Dreamliner voorlopig als demonstratievliegtuig zal dienen. Het toestel staat dan ook nog altijd onder het Amerikaanse N8572C geregistreerd. De airline is namelijk van plan om pas in 2025 te beginnen met het uitvoeren van commerciële vluchten, maar gebruikt de 787 in de tussentijd om alvast wat naamsbekendheid te verwerven. De maatschappij heeft momenteel al een bestelling voor 39 Dreamliners uitstaan, maar onderhandelt tegelijkertijd achter de schermen met Airbus en Boeing over een mega-order.