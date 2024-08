Ongeplande landing KLM E190 ‘onderstreept belang’

Door slechte weersomstandigheden moest een Embraer E190 van KLM een ongeplande landing maken op Groningen Airport Eelde.

Het toestel, registratie PH-EZS, vertrok eergisteren aan het einde van de middag vanuit de Poolse stad Krakau in de richting van Schiphol. Na iets meer dan een uur vloog de E190 het Nederlandse luchtruim binnen. Ons land werd op dat moment geteisterd door forse buien en harde windstoten. In de regio Amsterdam zouden volgens Weeronline de windstoten kunnen oplopen tot 84 kilometer per uur. Het KNMI gaf voor deze regio dan ook code geel af, terwijl in andere delen van het land zelfs code oranje van kracht was.

Groningen Airport Eelde bewees haar waarde met dat de E190 daar onverwachts terecht kon © Flightradar24.com

Groningen Airport Eelde belangrijk

Door het slechte weer besloten de KLM-piloten ter hoogte van Enschede af te buigen naar het noorden om een ongeplande landing op Groningen Airport Eelde te maken. Dat de E190 zo gemakkelijk terecht kon laat volgens Meiltje de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde, zien hoe belangrijk deze luchthaven voor Nederland is. ‘Dit voorval onderstreept opnieuw het belang van regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde. We opereren binnen een netwerk van regionale luchthavens die nauw samenwerken met Schiphol, maar we dienen ook het belang van de regio zelf’, aldus De Groot bij PITANE.BLUE. Na de ongeplande landing kon de E190 zich gemakkelijk en vlot klaarmaken voor het restant van de vlucht naar Schiphol.

Al jaren dezelfde functie

In de afgelopen jaren maakten meerdere (KLM-)vliegtuigen een ongeplande landing op de luchthaven van Groningen als landen op Schiphol om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoorde. Al jaren fungeert Groningen Airport Eelde volgens luchtvaarthistoricus Doewe Pelleboer als uitwijkmogelijkheid. ‘De luchthaven heeft sindsdien belangrijke uitbreidingen ondergaan, zoals de verharde landingsbaan en grotere platformen, die allemaal bijdragen aan de veiligheidsfunctie die het vliegveld vandaag de dag nog steeds vervult’, zegt hij.