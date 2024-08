Rusland zet opmerkelijke vliegtuigen in tegen drones

Rusland is gestart met het moderniseren Yak-52-trainingsvliegtuigen om ze in te zetten tegen Oekraïense drones. Het idee is niet nieuw.

De eenmotorige propellervliegtuigen, oorspronkelijk ontworpen als trainingstoestellen, krijgen upgrades zoals nieuwe navigatieapparatuur, multifunctionele displays en systemen voor elektronische oorlogsvoering. De aangepaste versie, de Yak-52B2, wordt specifiek uitgerust om drones te bestrijden. Volgens Dmitry Motin, hoofd van het project bij het Russische Aviasroitel Design Bureau, moet het luchtwaardigheidscertificaat nog worden afgegeven.

Het idee is niet nieuw. Eerder gebruikte Oekraïne gemodificeerde Yak-52’s om Russische drones neer te halen boven Odessa. De piloten gebruikten toen machinegeweren om de drones uit de lucht te schieten. In plaats van dure onderscheppingsraketten te gebruiken, kiest Rusland nu ook voor een goedkopere manier om de drones tegen te gaan.

Airshows

De Yak-52 is ook zeer geschikt voor een heel ander doeleinde, namelijk aerobatics. In Nederland zijn meerdere exemplaren gestationeerd die regelmatig te zien zijn tijdens vliegshows onder de naam Dutch Thunder Yaks. Het demonstratieteam was de afgelopen jaren onder meer te zien tijdens de Luchtmachtdagen van de Koninklijke Luchtmacht, de Oostwold Airshow in 2019, en de vliegshow op Twente Airport in 2018.