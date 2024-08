Schade en gewonden na bui op vliegbasis

McConnell Air Force Base in de Verenigde Staten werd zondag getroffen door een zware bui. Een vliegshow die later die dag zou plaatsvinden werd geannuleerd.

Een langzaam bewegende microburst trok zondagochtend over de vliegbasis. Door de zeer harde windstoten raakten zes Amerikaanse militairen en vier burgers gewond. Twee personen werden met lichte verwondingen naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. De gewonden bevonden zich ten tijde van de storm op het terrein waar de vliegshow een dag eerder werd gehouden en eigenlijk ook later die dag zou plaatsvinden.

De editie op zondag werd echter uit voorzorg geannuleerd vanwege de stormdreiging. De microburst zorgde voor windstoten van maar liefst 87 kilometer per uur op het platform. ‘Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit op McConnell, vooral bij evenementen zoals deze’, zei een woordvoerder van de basis over het annuleren van de show. De eerste dag van het evenement trok ruim 65 duizend bezoekers. Zondag werden er ook tienduizenden gasten verwacht. Een Kansas State Trooper meldde dat materieel hier en daar ‘aanzienlijke windschade’ opliep. Op foto’s van de ravage is te zien dat een Cessna 152 die deelnam aan de static show is omgewaaid. Storm damage at McConnell AFB in Wichita-Kansas this morning, severe weather at the McConnell AFB air show caused the event to be cancelled.



Statement : “Today’s portion of the McConnell Frontiers in Flight Airshow had to be cancelled today, after a slow-moving wet microburst… pic.twitter.com/SZ2MnW9vV7— FL360aero (@fl360aero) August 25, 2024

Microburst

Een microburst is een zeer gevaarlijk weerfenomeen voor de luchtvaart. Bij de crash van een Lockheed L-1011 Tristar van Delta Airlines was een door microburst veroorzaakte windshear de boosdoener. Een microburst is een gelokaliseerde kolom van de neerwaartse beweging van lucht in een onweersbui en heeft gewoonlijk een diameter van minder dan of gelijk aan vier kilometer. Hij kan windstoten bevatten van wel 240 kilometer per uur. Een van de overlevenden vertelde dat het was alsof ‘iets het vliegtuig naar beneden duwde.’