Austrian Airlines breidt turboprop-vluchten uit

Ruim drie jaar nadat Austrian Airlines de laatste vlucht met een turboprop uitvoerde wordt er inmiddels weer gevlogen met twee ATR’s. Komende winter voegt de maatschappij daar nog een toestel aan toe.

Op 31 mei 2021 was het voorbij: Austrian Airlines voerde de laatste vlucht uit met een propellervliegtuig. De De Havilland Canada Dash 8 werd uit de vloot genomen. Met de vlucht van Innsbruck naar Wenen kwam er een einde aan een geschiedenis van 41 jaar vliegen met propellers. Sindsdien vlogen alleen nog maar jets voor de Oostenrijkse dochteronderneming van Lufthansa. Het duurde niet lang voordat de maatschappij weer interesse toonde in soortgelijke toestellen. Sinds maart zijn er weer twee turboprops actief op sommige routes. De toestellen zijn geen eigendom van Austrian Airlines maar van de Zweedse regionale luchtvaartmaatschappij Braathens.

Reden voor de terugkeer van de turboprop-vliegtuigen is dat de vraag op sommige regionale routes na de pandemie niet volledig is teruggekeerd. Normaal zet Austrian Airlines haar kleinste jet, de Embraer 195, in op die routes. Het lukt echter niet om alle 120 zitplaatsen in het toestel te vullen. De maatschappij verwacht niet dat de vraag in de winter zal groeien, dus zet ze daarom een derde ATR 72-600 van Braathens in. De machine wordt niet alleen gebruikt om de E195 te vervangen, maar ook om de route tussen Linz en Frankfurt te hervatten. De inmiddels uitgefaseerde Dash 8 zouden momenteel erg nuttig zijn geweest. Het is niet bekend welke maatregelen Austrian op de lange termijn neemt om aan de verminderde vraag te voldoen.