Eerste KLM A321neo geland op Schiphol | Foto’s

De eerste Airbus A321neo van KLM kwam dinsdagmiddag aan op Schiphol met een feestelijke onthaling.

De eerste KLM-blauwe machine uit de A320-familie, registratie ‘PH-AXA’, landde volgens planning rond 15.00 uur als vlucht KL9868 op Schiphol. Daar is het toestel feestelijk onthaald. CEO Marjan Rintel is erg enthousiast en zegt het ‘zeer speciaal’ te vinden het nieuwe type in ontvangst te nemen: ‘Naar dit moment heb ik enorm uitgekeken. Het is een symbool van onze ambitie om vliegen meer duurzaam te maken voor de toekomst.’ Ook is het voor de topvrouw een primeur: ‘Het is een spannend moment, ik heb hem nog nooit in het echt gezien, natuurlijk al wel op foto’s van spotters.’ Wouter van Wersch, Executive Vice President van Airbus is eveneens enthousiast. Hij beschouwt de levering, ‘aan de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld’, als een van de vijf topmomenten in zijn leven en verheugt zich op een jarenlange samenwerking, waarbij deze airline ook nog eens orders heeft lopen voor de Airbus A350.

De AXA is de eerste van vier Airbussen die KLM dit jaar verwacht. Volgend jaar volgen er nog eens zes tot acht machines. In totaal kost het vlootvernieuwingsprogramma Air France-KLM maar liefst zeven miljard euro. ‘We moeten de broekriem aantrekken: kosten en investeringen tegen het licht houden, maar wel blijven investeren in een nieuwe vloot om duurzamer te worden’, aldus Rintel. Afgelopen vrijdag werd het toestel formeel overgedragen. Vorige week werd de acceptatievlucht al uitgevoerd. De gloednieuwe machine vliegt vanaf 16 september op routes naar Kopenhagen, Berlijn en Stockholm. Vanaf eind oktober zal het toestel ook Parijs, Praag, Wenen, Londen, Edinburgh, Madrid, Manchester en Zürich aandoen. De AXA, draagt de naam van een vlinder, in dit geval de Koninginnepage. De keus om dit vliegtuigtype naar vlinders te vernoemen hangt direct samen met de transformatie die deze diersoort eigen is. Datzelfde geldt voor de luchtvaart: de komst van de A320/321neo houdt een transformatie in naar schoner, stiller en zuiniger.

De A321neo’s, die bij KLM-dochter Transavia al sinds begin januari naar tevredenheid dienstdoen, vervangen de huidige Boeing 737’s op de Europese routes. De Airbussen zijn tot vijftig procent stiller dan hun oudere voorgangers en stoten bovendien vijftien procent minder CO2 uit. Ook hebben de in Europa gebouwde neo’s een groter vliegbereik. De keuze voor Airbus werd in december 2021 door Air France-KLM al aangekondigd. In totaal bestelt het concern honderd A320neo’s en A321neo’s, met een optie op nog eens zestig toestellen. Transavia vliegt inmiddels al met zes A321neo’s.

© KLM

© KLM

© KLM

Op Up in the Sky zal dit weekend een uitgebreid verslag van de ophaalvlucht en de aansluitende festiviteiten verschijnen.