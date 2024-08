Grote staking bij Discover Airlines

Het cabinepersoneel van Discover Airlines is begonnen aan een vierdaagse staking. De actie heeft gevolgen voor tientallen vluchten.

De staking is georganiseerd door een Duitse vakbond voor cabinepersoneel (UFO). De actie startte dinsdag en duurt tot en met vrijdag. Naar verwachting zal de werkonderbreking een aanzienlijke impact hebben op vluchten die vertrekken vanaf Duitse luchthavens. In totaal staan er in de stakingsperiode 135 Discover Airlines-vluchten gepland vanuit Duitsland. De reden voor de actie is de onvrede over pogingen van Discover Airlines om het personeel aan te laten sluiten bij vakbond Verdi.

UFO beschouwt de pogingen als onaanvaardbaar en benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden die Verdi biedt aanzienlijk slechter zijn dan die UFO nastreeft. Zo wil UFO een loonsverhoging van 8,5 procent in 2025 en 6,5 procent in 2026, terwijl Verdi slechts een vaste verhoging van vijf procent over drie jaar biedt. Verder eist UFO andere verbeteringen zoals meer vakantiedagen, hogere toeslagen en extra vrije dagen. Discover Airlines weigert al twee jaar om met UFO te onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst.

Lufthansa

UFO organiseerde al eerder een staking bij Lufthansa. Meer dan 19 duizend stewards en stewardessen legden in maart twee dagen het werk neer. Volgens UFO was de staking het gevolg van de mislukte onderhandelingen met Lufthansa over loonsverhoging en een vergoeding. De vakbond noemde de sterke prestaties en inflatie van de luchtvaartmaatschappij als de belangrijkste redenen voor haar eisen. Volgens UFO moet het cabinepersoneel van dit succes kunnen profiteren en eiste een loonsverhoging van zeker vijftien procent.