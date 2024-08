Hier staan de A320’s van het failliete Jetlines (ook op Schiphol)

Half augustus werd duidelijk dat het Canadese Jetlines haar operaties na nog geen twee jaar stillegt. De maatschappij had vier vliegtuigen in gebruik in Europa en Afrika. Twee daarvan staan nu in Nederland.

Ondanks dat Jetlines de financiering bij de oprichting ook al niet soepel rond kreeg, en het feit dat alle vliegtuigen van de maatschappij zich buiten Canada bevonden, kwam de aanvraag voor faillissementsbescherming toch enigszins onverwacht. Het Canadese bedrijf nam onlangs nog twee voormalige Russische A320’s in ontvangst en werkte nauw samen met Corendon. Twee A320’s, registraties C-GJLH en C-GJLQ, deden dienst voor de Nederlandse touroperator. De andere twee Airbussen, C-GCJL en C-GCJK, vlogen bij Air Arabia Maroc.

Kort na de aankondiging van het Canadese bedrijf trok Corendon de stekker uit de samenwerking, waarmee de tijd van de twee A320’s bij de touroperator vroegtijdig tot een einde kwam. De C-GJLH, eigendom van FTAI Aviation maar via Jetlines doorgeleased aan Corendon, voerde op 14 augustus voor het laatst een vlucht uit en eindigde daarbij op Maastricht Aachen Airport, waar het toestel sindsdien verblijft. De C-GJLC van Aviation Capital Group, het andere toestel dat via Jetlines voor Corendon vloog, zou op diezelfde dag landen in Rotterdam maar week uit naar Schiphol. Daar staat de machine inmiddels bijna twee weken geparkeerd, waarbij die inmiddels is verplaatst naar Schiphol-Oost.

De andere twee A320’s van de Canadese onderneming staan niet in Nederland. De C-GCJK, eigendom van CCB Financial Leasing, vloog op 16 augustus vanuit Marokko naar Zuid-Frankrijk en staat sindsdien op de luchthaven Tarbes-Lourdes. De C-GCJL van Jackson Square Aviation maakte een langere reis en vloog vanuit Marokko via Luik en IJsland naar de Canadese provincie Ontario. De Airbus staat daar op Waterloo International Airport geparkeerd.