Personeel niet tevreden over Russische airlines

Zowel bij Aeroflot als Rossiya Airlines heerst er grote onvrede onder de medewerkers. Russische vakbonden roepen het personeel op in actie te komen.

Bij Rossiya, dochtermaatschappij van Aeroflot, zijn met name piloten het niet eens met de huidige werkomstandigheden. De vakbond voor piloten van de luchtvaartmaatschappij probeert al meer dan een half jaar de werkgever te overtuigen om de salarissen te indexeren. De bond vreest dat het personeel anders niet beschermd kan worden tegen inkomensverlies bij een ongunstige ontwikkeling van de roebel.

Tot nu toe is dat nog steeds niet gelukt. Een commissie die door de regering van Sint-Petersburg, die aandelen in de luchtvaartmaatschappij bezit, werd aangesteld om onderzoek te doen, kwam ook niet tot een resultaat. De vakbond roept het cockpitpersoneel van Rossiya nu op om zich niet meer te houden aan afspraken over overuren en het huidige loon. Ze moeten laten blijken dat ze de omstandigheden niet meer accepteren. Eerder had het cabinepersoneel van de maatschappij al een collectieve klacht ingediend over de arbeidsvoorwaarden.

Aeroflot

Onlangs meldden duizenden cabineleden zich massaal ziek bij Aeroflot. Het was een protest tegen de arbeidsomstandigheden bij de nationale Russische luchtvaartmaatschappij. Het aantal vlieguren per medewerker is namelijk aanzienlijk toegenomen waardoor er in de vrije tijd trainingen moeten worden gevolgd.