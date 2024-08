Toch Airbus A321XLR voor Aer Lingus

Lange tijd was het onduidelijk of en wanneer Aer Lingus haar eerste A321XLR in ontvangst zou nemen. Inmiddels is de eerste machine in vol ornaat gespot.

De eerste A321XLR voor Aer Lingus was al in Hamburg gespot. De sharklets en staart van het toestel waren voorzien van de huisstijl van de maatschappij. Korte tijd later besloot moedermaatschappij IAG de XLR-vliegtuigen voorlopig niet toe te kennen aan de Ierse airline. Aer Lingus kon door een conflict met piloten namelijk niet garanderen dat de investering in de vloot winstgevend zou zijn. Als gevolg hiervan zou het eerste exemplaar voor de Ierse maatschappij naar Iberia gaan. Het toestel werd vervolgens al snel voorzien van motoren met het Iberia-logo erop.

Afgelopen week bleek er toch weer een verandering te hebben plaatsgevonden. Het toestel had weliswaar nog steeds de ‘Iberia-motoren’, maar was volledig in de huisstijl van Aer Lingus gespoten. De maatschappij en haar piloten zijn het inmiddels eens geworden over een loonsverhoging en dus maakt de airline opnieuw aanspraak op de A321XLR. De toezegging van het type aan de Ieren lijkt, mede door de verfbeurt, weer rond. De gespotte machine, toekomstige registratie EI-XLR, wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar geleverd. Iberia blijft echter wel de Launch Customer van het type en zal aan het eind van de zomer een ander exemplaar in ontvangst nemen. Airbus A321-253NY (A321xlr/ EI-XLR / MSN11348) in Aer Lingus fuselage and Iberia nacelle livery at Hamburg Finkenwerder (XFW/EDHI).



Iberia, the Launch customer, will receive its first Airbus A321XLR aircraft (MSN:11504) / (D-AVYR) shortly.



Introductie

De definitieve introductie van de Airbus A321XLR heeft al enige vertraging opgelopen. Airbus hoopte aanvankelijk de eerste exemplaren van het vliegtuig in het tweede kwartaal van dit jaar af te leveren. Het testmodel ging bijna een jaar geleden voor het eerst de lucht in. De vertraging zal geen gevolgen hebben voor de leverdatum van de meeste A321XLR’s. Vorige maand werd de machine door EASA gecertificeerd.