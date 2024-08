Vandaag: eerste KLM A321neo komt naar Schiphol

Ruim 2,5 jaar nadat KLM bekendmaakte Airbussen te bestellen is het vandaag eindelijk zover: de eerste blauwe A321neo komt naar Schiphol.

De eerste KLM-blauwe machine uit de A320-familie, registratie ‘PH-AXA’, vertrekt volgens de planning rond 14.00 uur als vlucht KL9868 vanuit de Airbus-fabriek in Hamburg. De machine landt vervolgens rond 15.00 uur op Schiphol. Daar staat het toestel een feestelijk welkom te wachten. Op Up in the Sky zal deze week een uitgebreid verslag van de ophaalvlucht en de aansluitende festiviteiten verschijnen.

Vorige week werd de acceptatievlucht al uitgevoerd, en afgelopen vrijdag werd het toestel formeel overgedragen. De AXA, vernoemd naar de Koninginnepage-vlinder, vliegt vanaf 16 september op routes naar Kopenhagen, Berlijn en Stockholm. Vanaf eind oktober zal het gloednieuwe toestel ook Parijs, Praag, Wenen, Londen, Edinburgh, Madrid, Manchester en Zürich aandoen.

De A321neo’s, die bij KLM-dochter Transavia al sinds begin januari naar tevredenheid dienstdoen, vervangen de huidige Boeing 737’s op de Europese routes. De Airbussen zijn tot vijftig procent stiller dan hun oudere voorgangers en stoten bovendien vijftien procent minder CO2 uit. Ook hebben de in Europa gebouwde neo’s een groter vliegbereik. De keuze voor Airbus werd in december 2021 door Air France-KLM al aangekondigd. In totaal bestelt het concern honderd A320neo’s en A321neo’s, met een optie op nog eens zestig toestellen. Transavia vliegt inmiddels al met zes A321neo’s.