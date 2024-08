Asfaltschade legt vliegverkeer Luxemburg Airport plat

Sinds vanochtend zijn alle vluchten vanaf luchthaven Luxemburg-Findel geannuleerd. De verstoringen hebben te maken met schade aan het asfaltoppervlak.

Vluchten naar de Luxemburgse luchthaven zijn geannuleerd, vertraagd of uitgeweken, zo is te zien op de website van de airport. De luchthaven heeft slechts één start- en landingsbaan, welke momenteel is gesloten voor onderhoud. ‘De afsluiting zal naar verwachting de hele ochtend, tot ongeveer 12:30, uur duren,‘ liet Luxemburg Airport weten in een verklaring.

Ondanks de verstoringen vroeg luchtvaartmaatschappij Luxair passagiers zoals gepland naar de luchthaven te komen. Dankzij een verkorting van de startbaan konden vluchten die werden uitgevoerd met een De Havilland Q400 wel vertrekken.