Eindhoven Airport volledig plat: geen vliegverkeer

Door een grote storing op Eindhoven Airport deze ochtend kunnen er geen vliegtuigen opstijgen en landen.

Op X laat de luchthaven weten dat er geen vluchten mogelijk zouden zijn door een netwerkstoring bij de luchtverkeersleiding. De website van Eindhoven Airport laat zien dat vrijwel alle vluchten vanochtend vertraagd zijn. Volgens Omroep Brabant zou de security in de vertrekhal gesloten zijn. Goedemorgen Sebastiaan. Er is inderdaad een netwerkstoring bij de luchtverkeersleiding waardoor er geen vluchten mogelijk zijn. Op X is er een bericht geplaatst en op onze website: https://t.co/nXquXfAnk8. ^Jerome— Eindhoven Airport (@EINairport) August 28, 2024