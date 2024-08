Oorzaak tailstrike LATAM bekend

De Italiaanse luchtvaartautoriteit heeft een voorlopig rapport vrijgegeven naar aanleiding van een incident met een Boeing 777 van LATAM in Milaan.

Het incident vond plaats in juli van dit jaar, toen de Boeing bij vertrek vanaf Milaan Malpensa Airport te maken kreeg met een tailstrike. Bij dit fenomeen komt de achterkant van het vliegtuig in contact met het asfalt. De 777 zou, blijkt uit camerabeelden, tijdens de rotatie tien seconden tegen de startbaan schuren. Dat ging gepaard met rook en stof. Uiteindelijk slaagde de flight crew er wel in, zij het met moeite, het vliegtuig van de grond te krijgen. Na het dumpen van brandstof kon het toestel na ruim een uur zonder verdere problemen landen in Milaan.

Uit onderzoek naar het incident blijkt nu dat het werd veroorzaakt door foutieve berekeningen van de snelheid om op te stijgen. De driekoppige flight crew had een rotatiesnelheid van 149 knopen berekend. Achteraf bleek dat de juiste snelheid 181 knopen had moeten zijn. Waarom de snelheid verkeerd was berekend is nog niet bekend, hoewel het te maken zou kunnen hebben met het gebruik van een onjuist startgewicht.

Uit data van Flightradar24 blijkt dat de Boeing 777 van LATAM vijf dagen na het incident terugkeerde naar Brazilië, waar het vliegtuig sindsdien inactief is.