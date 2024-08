Ryanair klaar met Duitse luchthavens

Ryanair houdt het gedeeltelijk voor gezien op de luchthaven van Berlijn Brandenburg. De luchtvaartmaatschappij vind de luchthavenkosten ‘enorm hoog’.

Ryanair zette de Duitse regering vorige week al onder druk. Als de luchthavenkosten niet snel omlaag zouden gaan, zou de maatschappij tien procent van haar vluchten vanuit Duitsland schrappen. Die dreiging wordt nu langzamerhand werkelijkheid. De low-costmaatschappij kondigt nu aan twintig procent van haar vluchten vanuit Berlijn te schrappen, wat neerkomt op 750 duizend stoelen. Zes routes worden volledig stopgezet. De airline verplaatst ook twee van haar negen in de Duitse hoofdstad gestationeerde vliegtuigen naar andere luchthavens.

‘Het is schandalig dat een van de grootste Europese steden zoals Berlijn zo’n trage herstel heeft, met slechts 71 procent van het pre-COVID-niveau’, aldus Eddie Wilson, CEO van Ryanair. Het was aanvankelijk de bedoeling om het aanbod in Berlijn juist uit te breiden. Volgens Aletta von Massenbach, directeur van Brandenburg Airport, liggen de tarieven in vergelijking met andere Duitse luchthavens in het midden en kunnen ze niet zomaar worden verlaagd.

Maatregelen

Ryanair lijkt hier echter niet van onder de indruk. Volgens de maatschappij zijn de luchthavenkosten niet alleen op Berlijn, maar overal te hoog. De airline eist dat de regering de recente verhoging van de luchtvaartbelasting met 24 procent terugdraait, de stijgende kosten aanpakt, en de verhoging van de securitykosten met vijftig procent vanaf volgend jaar uitstelt. Mochten de Duitsers de maatregelen toch doorvoeren, schrapt Ryanair ook routes vanaf andere luchthavens.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Ryanair het aanbod vanaf Berlijn vermindert. Door de ‘ongerechtvaardigde verhogingen van luchthavengelden, waardoor grotere Duitse luchthavens niet concurrerend zijn in vergelijking met hun Europese concurrenten’ kon er twee jaar geleden volgens Michael O’Leary, CEO van de Ryanair Group, niet worden geïnvesteerd. Enkele maanden eerder sloot de maatschappij de basis in Frankfurt om dezelfde reden. ‘De hogere luchthavenkosten in Berlijn maken het voor ons aantrekkelijker om vliegtuigen te verplaatsen naar goedkopere alternatieven in andere regio’s van Duitsland en Europa’, stelde O’Leary.