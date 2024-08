Twee doden na incident met Delta 757

Dinsdag vond een tragisch incident plaats bij de onderhoudsfaciliteit van Delta Airlines in Atlanta, waarbij twee medewerkers om het leven kwamen en een derde gewond raakte.

Het incident vond plaats toen technici bezig was met het vervangen van de band van een Boeing 757-200 voor de hangaar van Delta TechOps. De machine, registratie N6716C, was twee dagen eerder gearriveerd uit Las Vegas. Volgens bronnen explodeerde de band tijdens het proces. De exacte oorzaak van de explosie is nog onbekend, maar een onderzoek is inmiddels gestart om te achterhalen wat er misging.

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, waar het incident plaatsvond, heeft bevestigd dat de operaties op het vliegveld niet zijn beïnvloed door het fatale voorval. ‘Dit nieuws is hartverscheurend voor ons allemaal’, aldus Delta Airlines in een verklaring. De maatschappij liet verder weten diep bedroefd te zijn door het verlies van haar collega’s en leeft mee met de families van de slachtoffers.

Het is zeer zeldzaam dat een onderhoudsbeurt van een vliegtuig dodelijk afloopt. Echter kwam nog vorig jaar een Russische technicus om het leven tijdens tijdens een test waarbij de romp van een vliegtuig onder hoge druk komt te staan. Het ongeluk vond plaats in de UAC-fabriek in Ulyanovsk. De test werd uitgevoerd met de romp van een MD-90A in aanbouw, een militaire variant van de Ilyushin IL-76.