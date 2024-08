COMAC levert eerste C919’s aan twee airlines

Woensdag namen Air China en China Southern Airlines hun eerste COMAC C919’s in ontvangst. De leveringsceremonie vond plaats bij de fabriek op Shanghai Pudong Airport.

De C919’s voor Air China en China Southern hebben de registraties B-919X en B-919J. Het toestel van Air China betreft een extended-range variant. Met de levering van deze twee vliegtuigen komt het totaal aantal C919’s in operationele dienst op negen. Verwacht wordt dat China Southern en Air China voor het einde van het jaar nog twee extra C919’s zullen ontvangen. Hoewel beide maatschappijen al bemanningen hebben getraind voor dit type, is het nog onduidelijk wanneer de eerste commerciële vluchten plaatsvinden.

De levering van de C919’s markeert ook een belangrijke mijlpaal voor de Chinese vliegtuigfabrikant. Nu hebben drie luchtvaartmaatschappijen het toestel in hun vloot. Naast de eerder genoemde vervoerders is ook China Eastern Airlines een gebruiker van het type. China Eastern is de launch customer van de C919 en heeft al zeven exemplaren in commerciële dienst. Air China and China Southern Airlines will receive their first C919 aircraft today.



Orders

In april plaatsten Air China en China Southern beide een bestelling bij COMAC voor 105 vliegtuigen. China Eastern plaatste al eerder een order voor honderd toestellen. Alle drie de maatschappijen zijn staatsbedrijven. De megabestellingen van de airlines hebben mogelijk als doel het C919-programma een boost te geven en het vliegtuig te promoten. Andere Chinese luchtvaartmaatschappijen die een bestelling plaatsten zijn Tibet Airlines, Suparna Airlines en Urumqi Air. Comac heeft inmiddels ruim 1500 orders ontvangen voor de C919.