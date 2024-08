Eerste vluchten vertrokken vanaf Eindhoven Airport

De storing van woensdagochtend waarbij al het passagiersverkeer op de luchthaven van Eindhoven plat kwam te liggen is voorbij. Rond 17:00 vertrokken de eerste vluchten weer richting hun bestemmingen.

Woensdagochtend werd het Brabantse vliegveld opgeschrikt door een grote storing. De storing die bij Defensie vandaan kwam, had ook invloed op onder andere de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee. Het was dan ook om die reden dat alleen Eindhoven getroffen werd. Op dit vliegveld is het Defensie die de luchtverkeersleiding onder controle heeft. LVNL heeft laten weten hun werk gewoon te kunnen doen en dat de luchthavens van Schiphol, Rotterdam The Hague, Groningen, Maastricht en Lelystad geen problemen hebben ondervonden op deze hectische dag.

Rond 17:00 waren de problemen echter opgelost en mochten de toestellen zich dan toch gereed gaan maken voor vertrek. De eerste Transavia-toestellen vertrokken toen in de richting van Valencia en Malaga. Andere passagiers bleven vooralsnog beteuterd achter. Zij mochten in de uren erna het vliegtuig betreden voor vertrek.

Brussel of Weeze

Als gevolg van de storingen werden verschillende vluchten geannuleerd of vertraagd. Een paar vluchten werden verplaatst naar omliggende vliegvelden als Maastricht of Brussel. Zo liet Ryanair weten haar Eindhoven-vluchten vanaf Weeze te laten opstijgen. Tui maakte tevens bekend een vlucht te verplaatsen. Het ging om vlucht OR1681 in de richting van Tenerife. Deze steeg uiteindelijk vertraagd op vanuit Brussel.

Voor Transavia was het een moeilijkere klus om haar vluchten te verplaatsen. Enkele toestellen staan immers vast op de Eindhovense luchthaven. Wel was de Nederlandse budgetvlieger nog in staat de Alicante-vlucht vanaf Schiphol te laten vertrekken. De maatschappij is vooralsnog druk bezig reizigers om te boeken en passende alternatieven aan te bieden. Ze adviseert reizigers de website in de gaten te houden of eventueel contact op te nemen met de airline.